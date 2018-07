Gegen den "rassistischen Idioten" Ellen DeGeneres und Co.: US-Stars protestieren am Unabhängigkeitstag

"Es gibt nichts patriotischeres als Protest"

Rapper und Schauspieler Common (46) zeigte sich kämpferisch. "Happy 4th of July! Denkt dran, es gibt nichts patriotischeres als Protest", erklärte er. Zudem zitierte er einige bedeutende Aktivisten und Kämpfer gegen Rassismus und Segregation, darunter Malcolm X und den Schriftsteller James Baldwin.

"Wir wurden durch einen Kampf geboren und wir werden weiterkämpfen", erklärte "Legends of Tomorrow"-Star Caity Lotz (31) - aber bitte "ohne einander zu hassen", denn Gewalt gebäre nur noch mehr Gewalt.

Dieser Ansicht scheint die kanadisch-amerikanische Schauspielerin und Synchronsprecherin Tara Strong (45) nicht ganz zu sein. Sie fand besonders harsche Worte für den US-Präsidenten. "An diesem 4. Juli schwöre ich nicht aufzuhören, bis jedes einzelne Kind mit seinen Eltern wiedervereint ist", schrieb Strong. Seit April sollen wegen der Politik Trumps an der Grenze zu Mexiko mehr als 2.000 Migrantenkinder von ihren Eltern getrennt worden sein. Weiter erklärte die Schauspielerin: "Ich schwöre gegen jede einzelne abscheuliche Gräueltat zu kämpfen, der sich dieses Land unter dem rassistischen Idioten Donald Trump gegenüber sieht."

Versöhnlich schickte hingegen der britische Schauspieler Luke Evans (39, "Girl on the Train") Grüße über den großen Teich. "Happy 4th of July an meine offenen, diversen, wundervollen, multikulturellen, amerikanischen Freunde!"