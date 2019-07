Doch nun kommt überraschend Bewegung in die Sache. Am Dienstag erklärten Bahn, Bund und Freistaat, dass es ein neues Stellwerk geben soll. Diese große Erleichterung soll noch vor der Fertigstellung der Zweiten S-Bahn-Stammstrecke (2028) und der U9 (2037) kommen: Bahn-Chef Richard Lutz kündigte an, dass das Stellwerk am Ostbahnhof erneuert werden soll. Die Kosten in Höhe von 220 Millionen Euro will die Deutsche Bahn selbst tragen.