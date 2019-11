Zapfendorf - Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 73 in Oberfranken ist eine Frau gestorben. Drei weitere Menschen seien schwer verletzt worden, teilte die Polizei am Montag mit. Der Wagen des 19-jährigen Fahrers war in der Nacht aus bisher ungeklärten Gründen zwischen Breitengüßbach-Nord und Zapfendorf in Richtung Suhl von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Betonwand gefahren, wie ein Polizeisprecher sagte. Nähere Angaben zu den Unfallopfern machte er nicht.