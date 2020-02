Unfallbeteiligter meldet sich bei der Polizei

Die Polizisten, die zunächst nur das Auto des 21-Jährigen am Unfallort vorfinden konnten, konnten schnell ermitteln, dass noch ein weiteres Fahrzeug am Unfall beteiligt gewesen sein musste. Den gesuchten Sattelzug konnten die Ermittler dann nach einiger Zeit am nahegelegenen Parkplatz Sperbes ausfindig machen. Am Heck war ein deutlicher Unfallschaden zu erkennen. Der Lkw-Fahrer hatte in der Zwischenzeit den Unfall über Notruf gemeldet, da er zuvor einen Stoß bemerkt hatte, diesen aber nicht zuordnen konnte.