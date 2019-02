Gefangen in der Zeitschleife "Tatort: Murot und das Murmeltier": So wird der neue Hessen-Krimi

Es ist ein gewagtes Experiment, dass der "Tatort: Murot und das Murmeltier" am kommenden Sonntag (17. Februar ab 20:15 Uhr im Ersten) präsentiert. Klar, die Filme mit Ulrich Tukur (61) als kauziger, hessischer LKA-Kommissar hatten es bisher immer schon faustdick hinter den Ohren und überraschten die Zuschauer jedes Mal aufs Neue. Dieses Mal haben sich die Macher aber was ganz Besonderes ausgedacht: Angelehnt an den Bill-Murray-Klassiker "Und täglich grüßt das Murmeltier" ist Murot in einer Zeitschleife gefangen und erlebt den gleichen Tag immer wieder aufs Neue. Genialer Film oder eher Kategorie "Rohrkrepierer"?