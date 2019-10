München - Ab in die Rente! Die Zahl derjenigen Deutschen, die altersbedingt aus dem Erwerbsleben ausscheiden, steigt Jahr für Jahr. Allein heuer werden sich etwa 340.000 Menschen in den Ruhestand verabschieden. Wenn erst die Babyboomer der Jahrgänge 1957 bis 1965 die Altersgrenze erreichen, dürften die Zahlen in die Höhe schnellen, schätzt Arbeitsmarktforscher Enzo Weber vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB). Im Jahr 2030 etwa, so prognostizieren Experten, gehen fast eine halbe Million Menschen mehr in Rente als ins Berufsleben starten. Das alles hat gravierende Folgen für den Arbeitsmarkt, weil unter anderem Millionen Fachkräfte fehlen.