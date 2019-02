Zuletzt waren Sonderzölle in Höhe von 25 Prozent im Gespräch. Trump will dadurch das US-Handelsdefizit abbauen und Jobs in den USA schaffen. Doch auch in den USA ist der Plan umstritten. Experten warnen, höhere Zölle könnten die Verkaufszahlen in den USA bremsen und damit auch Jobs gefährden. Die US-Autoteile-Industrie mahnt, Sonderzölle seien eine Belastung für amerikanische Firmen und Verbraucher. Auch aus dem US-Kongress kommt Kritik.