Gefängnisstrafe Taxifahrer als Sonderfahrer für Drogen im Einsatz

Der Anklage zufolge reiste Diyan D. am 25. Juli 2016 gegen 19 Uhr aus Brasilien über Portugal am Flughafen München ein. D. wollte nach Griechenland weiterfliegen. Doch in München klickten für Diyan D. die Handschellen. Der Zoll stellte 3.150 Gramm Kokain sicher, das sich in Ds Koffer - versteckt in einem doppelten Boden - befunden hatte.