Das Bedauern des Angeklagten erscheint allerdings in einem anderen Licht, wenn man die Aussagen des Polizisten, der den Fall aufgenommen hat, berücksichtigt. Der Beamte gab an, den Mann bereits zwei Tage vor dessen Spritztour an einem See getroffen zu haben - auch dorthin war er mit dem Sanka gefahren. "Wenn Sie mir diesen Wagen wegnehmen, nehme ich mir den nächsten und mache es wieder", soll er damals zu dem Polizisten gesagt haben.