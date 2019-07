Werke von Picasso, Dalí und Klimt gefälscht

Nach Vorgesprächen der Prozessbeteiligten kann der Prozess aber auf 30 bis 40 Fälle eingeschränkt und damit stark verkürzt werden. Das Trio gestand gestern, nicht geprüft zu haben, ob die Drucke des Einlieferers echt oder gefälscht waren – und damit zumindest billigend in Kauf nahm, mit Fälscherware zu handeln. Ihr Bielefelder Einlieferer hatte Kopien von Grafiken nachgedruckt und als vermeintliche Originale an Galerien und Auktionshäuser in ganz Deutschland verkauft.