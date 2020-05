Ludwigsvorstadt - Gefährlicher Einsatz für die Münchner Polizei: Am Mittwochvormittag hat eine 63-jährige Frau den Notruf alarmiert und mitgeteilt, dass ihr 75 Jahre alter Lebensgefährte in seiner Wohnung in der Ludwigsvorstadt randalieren und Gegenstände herumwerfen würde.