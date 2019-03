Altschnee macht Wandern schwer

Bereits am Mittwoch flog der Helikopter Christoph 14 zu einem ähnlichen Einsatz: Eine 21-Jährige hatte sich am Königsee-Ufer verstiegen und verletzt. Am Wochenende zuvor waren es zwei Wanderer, die bei Dunkelheit und Regen ohne entsprechende Schnee-Ausrüstung in einer Hütte Schutz suchten und am nächsten Tag - nachdem sie endlich gefunden waren - von den Bergrettern ins Tal gebracht werden mussten.