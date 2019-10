München - Eine 26-jährige Münchnerin war am Samstag, 21. September, mit ihrem 23-jährigen Bekannten auf dem Heimweg vom Oktoberfest in der Kazmairstraße, als sie und drei weitere unbekannte Jungen von einer Gruppe junger Männer geschlagen und getreten wurden. Das berichtet die Polizei am Freitag.