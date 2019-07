Am Montag gegen 09.25 Uhr soll ein 18-Jähriger in der Josef-Frankl-Straße einen Passanten (39) mit dem Messer attackiert haben. Das berichtete die Münchner Polizei am Dienstag. Demnach soll der 39-jährige Münchner den 18-Jährigen zunächst mit dem langen Messer in der Hand beobachtet haben. Als er ihn darauf angesprochen habe, sei er von dem 18-Jährigen plötzlich angegriffen worden. Der 39-Jährige konnte der Polizei zufolge ausweichen und so eine Verletzung mit dem Messer im Brustbereich verhindern.