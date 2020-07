Die Pandemie habe den "Souveränitätsverlust" Europas in der Gesundheitspolitik schonungslos offenbart. Laut Bericht stammen 40 Prozent der in der EU in Verkehr gebrachten Fertigarzneien aus Drittländern. 80 Prozent der Medikamentenwirkstoffe werden in China und Indien hergestellt. Die Pharma-Industrie konnte durch den Rückgriff auf Subunternehmen die Kosten drücken und Umweltstandards umgehen.