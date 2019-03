Gefährdung der nationalen Sicherheit Ukraine setzt Sänger Al Bano auf Schwarze Liste

"Ich habe nie ein Wort gegen die Ukraine gesagt"

Gegenüber der italienischen Nachrichtenagentur AGI äußerte der Sänger großes Unverständnis: "Ich habe nie ein Wort gegen die Ukraine gesagt. Es ist inakzeptabel, dass ich, der seit jeher für den Frieden singe, jetzt wie ein Terrorist behandelt werde", so der Sänger. Außerdem kündigte er an, den ukrainischen Botschafter in Rom zu kontaktieren: "Ich will begreifen, warum mein Name auf diese Liste gelandet ist. Als ich heute davon erfahren habe, dachte ich an eine Verwechslung oder an einen Scherz", so Al Bano weiter.