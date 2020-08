München - "Der Großteil der in Bayern heimischen Flussfischarten ist gefährdet bis hin zu vom Aussterben bedroht" – mit diesem dramatischen Satz leitet der Bayerische Landesfischereiverband (LFV) eine Mitteilung anlässlich des Tags der Fische an diesem Samstag ein. Besonders an einem Vertreter der Flussbewohner sei die Bedrohung deutlich zu sehen: der Nase, die auch Fisch des Jahres 2020 ist. Sie galt früher in der bayerischen Donau noch als Massenfisch. Die AZ hat beim LFV nachgefragt.