Rechtsradikalismus: Neonazis konsequent verfolgen

Georg Eisenreich legt besonderen Wert darauf, dass in Bayern auch Neonazis konsequent verfolgt werden. Der Fall des ermordeten Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke habe Rechtsextremismus in "einer neuen Dimension" gezeigt, warnt er. Die Ermittler in Bayern müssten auch nachforschen, "wenn die rechtsextremistischen Hintergründe einer Tat nicht offensichtlich sind", sagt er. Aus dem rechtsradikalen Bereich gab es Ende Juni bundesweit 39 Gefährder, in Bayern wurden vier Personen so eingestuft. Auch hier habe sich die beharrliche Ansprache durch die Behörden gelohnt, heißt es beim Termin in der ZET. "Zwei von den vier sitzen in Haft", sagt der Leiter der Generalstaatsanwaltschaft, Reinhard Röttle, stolz. "Wir treten denen in Bayern sehr auf die Füße. Der dritte zieht jetzt weg, der vierte hat seine Tätigkeiten nach Norddeutschland verlagert."