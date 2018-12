Geehrt mit dem Cecil B. DeMille Award Jeff Bridges wird bei Golden Globes für sein Lebenswerk ausgezeichnet

Große Ehre für Jeff Bridges (69)! Der Schauspieler, der seit seiner Rolle in "The Big Lebowski" Kult-Status hat, wird bei der Verleihung der Golden Globes am 6. Januar 2019 mit dem Cecil B. DeMille Award für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Bridges, der bereits fünfmal für einen Golden Globe nominiert war, tritt damit in die Fußstapfen von George Clooney, Meryl Streep und Oprah Winfrey, die ebenfalls schon den Preis entgegennehmen durften.