Gedenkveranstaltung in Berlin 30 Jahre Mauerfall: Merkel pocht auf Werte wie Freiheit und Toleranz

Zum 30. Mal jährt sich am heutigen 9. November der Mauerfall. Auf einer Gedenkveranstaltung in Berlin gedachte Bundeskanzlerin Angela Merkel (65, "Aufnahmen von 1990 bis 2019") den Opfern der Teilung, gleichzeitig zeigte sie sich aber auch kämpferisch. "Zu viele Menschen wurden Opfer der SED-Diktatur, wir werden sie nicht vergessen", erklärte Merkel in der Kapelle der Versöhnung an der Bernauer Straße.