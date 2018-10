Vorher ist jedoch Initiative gefragt: Über 3.000 Mohnblumen müssen für die Open-Air-Vernissage sturmfest im Erdreich verankert werden. Dazu wird für jede ein 45 Zentimeter tiefes Loch gebohrt. Gesucht werden Freiwillige, die in der Zeit von 1. bis 4. November helfen, das Kunstprojekt fertigzustellen. Wer bohren will (Bohrhämmer vorhanden) oder pflanzen möchte: Per E-Mail an Kuhn-W@gmx.de können sich Interessenten auf die Helferliste setzen lassen.

Mehr Info zur Installation "Never Again" im Internet unter: www.niemalswieder.com