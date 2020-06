München - Es war eine der größten Demonstrationen in München seit Jahren: In Gedenken an den Afroamerikaner George Floyd, der in den USA von einem Polizisten vor zahlreichen Zeugen mutmaßlich aus rassistischen Motiven ermordet worden war, versammelten sich am Samstag nach Polizeiangaben über 25.000 Menschen rund um den Königsplatz.