München - Es ist eine der größten Demonstrationen in München seit Jahren: In Gedenken an den Afroamerikaner George Floyd, der in den USA von einem Polizisten vor zahlreichen Zeugen mutmaßlich aus rassistischen Motiven ermordet wurde, versammelten sich am Samstag nach Polizeiangaben rund 20.000 Menschen rund um den Königsplatz. Die Abstandsregeln konnten nicht eingehalten werden, doch erschienen weit über die Hälfte der Teilnehmer mit Mundschutz. Die Demonstration verlief trotz des großen Zulaufs friedlich. Die Polizei griff nicht ein.