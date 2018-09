Bei den Initiatoren des Bürgerbegehrens versteht man das nicht. "Wir respektieren ihre Haltung, aber wie teilen sie nicht", sagte Braun. Stolpersteine seien den Stelen schließlich in allen Belangen überlegen. Denn wenn ein Hund an einer Stele sein Bein hebe – das sei auch nicht wirklich würdevoll. Und zum Anderen könne man von Stolpersteinen viel mehr in der Stadt unterbringen. "Mit Stelen wird die Massenhaftigkeit der NS-Verbrechen nicht sichtbar", so Braun.