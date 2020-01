Gedenken an Auschwitz "Große Ehre": Herzogin Kate fotografiert Holocaust-Überlebende

"Yvonne Bernstein war ein verstecktes Kind in Frankreich", so Herzogin Kate weiter. "Sie reiste in der Obhut ihrer Tante und ihres Onkels und wechselte häufig ihre Häuser und Namen". Für die 38-Jährige, die Schirmherrin der Royal Photographic Society ist, sei es ein sehr persönliches Anliegen gewesen, die Momentaufnahmen der beiden Holocaust-Überlebenden einzufangen. Sie sollen als "ein Fest der Familie und des Lebens, das sie aufgebaut haben, seit sie beide in den 1940er-Jahren in Großbritannien angekommen sind" gesehen werden.