Geburtsurkunde veröffentlicht Offiziell! Archie Harrison kam in diesem Krankenhaus zur Welt

Ein weiteres Detail überrascht

Auf der Urkunde ist außerdem Meghans vollständiger Name zu lesen: Rachel Meghan Her Royal Highness The Duchess of Sussex. Des Weiteren wird sie als Prinzessin bezeichnet - in der Spalte, in der es um ihre Berufstätigkeit geht. Nur Queen Elizabeth II. (93) höchstpersönlich kann diesen Titel verleihen.