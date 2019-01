Geburtstermin ist im Juli Also doch! Peer Kusmagk und Janni Hönscheid erwarten ihr zweites Kind

Peer sorgt sich, nicht genug Liebe zu haben

Trotz der großen Vorfreude haben Kusmagk und Hönscheid, die sich 2016 währen der TV-Show "Adam sucht Eva" kennen und lieben gelernt haben, auch Bedenken. Vor allem sein Geständnis überrascht. Angst, beiden Kindern nicht die gleiche Aufmerksamkeit schenken zu können, hat er nicht. "Ich habe eher Angst, dass ich nicht noch mal so viel Liebe für ein Kind empfinden kann, weil das Gefühl zu meinem Sohn so einmalig ist", sagt der Berliner. "Ich bin mir aber sicher, wenn das Baby erst einmal da ist, werden alle Bedenken vergessen sein. Dann werde ich, wenn Janni stillt, viel Zeit mit Emil-Ocean verbringen und so unsere Vater-Sohn-Bindung stärken."