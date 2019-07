Geburtstermin im Herbst Dank Samenspender: Natalie Imbruglia erwartet ihr erstes Kind

"Ich habe keine Wassermelone verschluckt"

Unter einem Schnappschuss mit Babybauch schreibt die werdende Mutter: "Nein, ich habe keine Wassermelone verschluckt. Ich erwarte mein erstes Kind im Herbst". Weiter erklärt die Künstlerin: "Für diejenigen von euch, die mich kennen, war das etwas, was ich mir schon so lange gewünscht habe. Ich bin gesegnet, dass dies mit Hilfe von In-vitro-Fertilisation und einem Samenspender möglich wurde." In der Öffentlichkeit wolle sie sich nicht weiter zu ihrer Schwangerschaft äußern. Auch die Identität des Samenspenders soll geheim bleiben.