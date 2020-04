Geburtstagsgruß via Instagram Schwer verliebt: Madonna macht ihrem Freund eine Liebeserklärung

US-Sängerin Madonna (61, "Madame X") hat mitten in der Corona-Krise Grund zu feiern: Ihr junger Freund, der Tänzer Ahlamalik Williams, wurde ein Jahr älter. Auf Instagram hat die 61-Jährige ihrem Liebsten zu seinem Ehrentag eine Liebeserklärung gewidmet. Zu einer Fotoreihe, auf der das Paar unter anderem bei einem Kuss und in einer innigen Umarmung zu sehen ist, schreibt Madonna: "Alles Gute zum Geburtstag, mein Liebling. Ich kann mir keine bessere Person vorstellen, mit der ich in Quarantäne sein will!"