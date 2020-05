Frau und Tochter wählen Israel als neue Heimat

Ein Vermögen, ein eigenes Haus, Luxus: Sowas hat im sozialistischen System der Sowjetunion keine Rolle gespielt. Alexander Nogaller, der wegen seines jüdischen Hintergrunds Mitte der 1990er Jahre als sogenannter Kontingentflüchtling in Bayern landete, in Fürth, dann in Bamberg und seit 2009 in München, lebt auch hier in bescheidenen Verhältnissen.