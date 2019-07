Heute ist Winkler in dritter Ehe mit Daniela glücklich. Sohn Consti aus der Ehe mit Denise ist zehn – und sorgt mit seiner Rede auf den Papa für Lacher: "Am 17.7. 70 zu werden, ist echt cool. Du bist so witzig, weil Du auch keinen Socken im Bett magst. Und Du bist so einzigartig, weil Du der elegante Koch bist, der immer eine Krawatte in der Küche trägt."