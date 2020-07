Geburtstag in Corona-Zeiten Kronprinzessin Victoria wird 43: Salutschüsse, Konzert und ein Preis

Auf dem Bild sitzt die Tochter von König Carl XVI. Gustaf (74) und Königin Silvia (76) an einem mit üppigem Blumenschmuck verzierten Tisch in einem Raum des Schlosses. Victoria von Schweden strahlt betont zuversichtlich in die Kamera. Sie trägt ein elegantes, cremefarbenes Kleid, große Perlenohrringe, eine passende Brosche, zarte Armbänder und einen Ring; das Haar ist gewohnt streng zurückfrisiert.