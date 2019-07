Geburt war bereits am 04. Juli Gemma Atkinson schenkt einem Mädchen das Leben

"Unsere wunderschöne Tochter erblickte am 04. Juli das Licht der Welt und Gem und ich könnten nicht glücklicher sein", kommentierte Marquez seinen Post. Die Geburt scheint jedoch nicht ganz ohne Probleme verlaufen zu sein. Es habe ein paar angsteinflößende Momente gegeben, so der Tänzer sinngemäß. "Nachdem ich gesehen habe, wie du das alles ausgehalten hast, liebe und respektiere ich dich nun noch mehr", wandte sich Marquez dann an die frischgebackene Mutter.