Geburt in New York Diesen ungewöhnlichen Namen trägt Chloë Sevignys Sohn

Die US-Amerikanerin mit polnischen und kanadischen Wurzeln erzählt, dass ihr Sohn Vanja Sevigny Mackovic heißt. Außerdem erklärt die 45-Jährige, dass sie Vanja am 02. Mai in New York zur Welt gebracht hat. In ihrem Post dankte sie der gesamten Belegschaft des Mount Sinai Krankenhauses - besonders aber den Krankenschwestern, weil diese so "sanft und geduldig" gewesen seien.