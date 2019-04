Im Zenith dürfen sich während dem Flohmarkt "nur" maximal 2.000 Menschen aufhalten. Ist diese Grenze erreicht, heißt es für die Übriggebliebenen vor der Türe warten und hoffen. Sobald es in der Halle wieder Platz gibt, wird wieder eingelassen. Hat man endlich den Weg ins Innere geschafft, geht das Schlangestehen aber an vielen Stellen weiter, wie beim Radlcheck und an den Kassen.