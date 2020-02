Pretzl zählt die Vorteile auf: "Durch die Gebäudeaufstockung ließe sich der Schwund von Grünflächen minimieren." Nicht nur deshalb könne eine moderate Gebäudeaufstockung auch unter dem Klimaaspekt befürwortet werden. Pretzl: "Im darunterliegenden Geschoss ließe sich der Energiebedarf um die Hälfte reduzieren."

"Brachliegendes Potenzial zur Schaffung neuer Wohnungen."

Pretzl glaubt: "In der maßvollen Aufstockung von Gebäuden liegt ein riesiges, brachliegendes Potenzial zur Schaffung neuer Wohnungen." Bis auf ein paar Schaufenster-Projekte passiere da in München noch viel zu wenig. Davon ist auch OB-Kandidatin Kristina Frank (CSU) überzeugt. Sie sagt: "Gerade in einer immer enger werdenden Stadt müssen wir innovativ und verantwortungsbewusst neuen Wohnraum schaffen – es darf keine Denkverbote geben." Frank glaubt: Durch die Gebäudeaufstockung könne man Wohnraum für zirka 100.000 Menschen schaffen.

Pretzl sagt: "Da München seine Gartenstädte und Grünflächen dringend erhalten muss, der Zuzug jedoch nicht abreißt, müssen wir unseren Blick viel mehr als bisher nach oben richten."

Blumenwiesen: Ein Refugium für Bienen

Nicht nur grüne Fassaden, sondern auch bunte Wildblumenwiesen wünscht sich die CSU-Fraktion für München. "Die Verwaltung soll zusammen mit dem Landesbund für Vogelschutz prüfen, wo in der Stadt Wildblumenwiesen entstehen können", steht in dem Antrag. Die Stadt soll dabei auch auf größere Eigentümer wie Firmen und Behörden zugehen. Auch soll geprüft werden, wo öffentliche Grünflächen in Zukunft naturbelassener bleiben dürfen. CSU-Fraktionschef Manuel Pretzl sagt: "Wildblumenwiesen in der Stadt sind für Bienen wirklich toll."

Begrünte Fassaden: Lebensraum für Vögel und Insekten

Begrünte Fassaden wirken sich positiv auf die Lufthygiene und Stadtökologie aus, glaubt die Rathaus-CSU. "Sie bieten der Bevölkerung ein positives Wohn- und Ortsgefühl", sagt Fraktionschef Manuel Pretzl. Gerade im eng bebauten München würde es sich deshalb anbieten, vermehrt Fassaden zu begrünen. Deshalb fordert die CSU in einem weiteren Antrag: Die Verwaltung und die städtischen Beteiligungsgesellschaften sollen künftig bei Neubauten von Anfang an Kletterhilfen für eine Begrünung vorsehen. Pretzl: "Fassadenbegrünung braucht kaum Platz und bietet Lebensraum für Vögel und Bienen."

