Gebäude stürzt ein Bauernhof in Flammen: Großbrand in Tengling

Tengling - In Tengling stand am Samstagabend eine Stallung in Flammen. Laut Polizei ging kurz nach 18 Uhr die Meldung über ein Feuer in einem landwirtschaftlichen Anwesen ein. Feuerwehren, Rettungsdienst und Polizei waren im Einsatz und konnten ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäude verhindern.