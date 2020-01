Das Problem an der geplanten Schließung ist: Der nächste Supermarkt ist eineinhalb Kilometer entfernt, in der Bergsonstraße an der S-Bahn-Station Langwied. Ältere Menschen müssten drei Stationen mit dem 143er Bus hinfahren. "Das ist genau das, was wir nicht wollen", sagt Sebastian Kriesel: "Hoffentlich führt öffentlicher Druck zum Einlenken. Denn eigentlich betont Rewe, dass er an dem Standort festhalten will."