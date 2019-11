Agnesstraße 48: Wohnort für Kreative

Mit dem Schriftsteller und Universitätsprofessor Hans Egon Holthusen zieht 1950 ein weiterer Literat in das Mehrfamilienhaus. Holthusen lehrt an der Ludwig-Maximilians-Universität, ist bis in die 70er Präsident der "Bayerischen Akademie der Schönen Künste". Als Autor und Kritiker übt er starken Einfluss auf die Literatur der Nachkriegszeit aus. Das ist nicht unproblematisch, denn Holthusen war schon in jungen Jahren bei der SS. 1937 trat er in die NSDAP ein, kämpfte an der Ostfront und versuchte 1940, den Überfall auf Polen in einem Artikel zu rechtfertigen. 1960 lehnt Lyrikerin Mascha Kaléko einen Literaturpreis aus seinen Händen ab. 1997 stirbt Holthusen in München.