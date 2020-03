Gebärmutterhalskrebs bei Nathalie Volk Prof. Dr. Marion Kiechle: "Dieser Krebs könnte ausgerottet werden"

Model Nathalie Volk hat im Alter von nur 23 Jahren die Diagnose Gebärmutterhalskrebs erhalten. Was bedeutet das für eine so junge Frau? Wie groß sind die Heilungschancen bei dieser Krebsart und wie wird die Erkrankung behandelt? Diese und weitere Fragen beantwortet Prof. Dr. Marion Kiechle (59) im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news. Die Gynäkologin ist Inhaberin des Lehrstuhls für Frauenheilkunde und Geburtshilfe der Technischen Universität München und Direktorin der Frauenklinik am Münchner Klinikum rechts der Isar. Von März 2018 bis November 2018 war sie zudem bayerische Staatsministerin für Wissenschaft und Kunst.