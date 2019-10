Homosexualität ist im Fußball-Sport nach wie vor ein absolutes Tabu-Thema. Man spricht kaum darüber und kein schwuler Profi in Deutschland, der noch aktiv spielt, steht zu seiner Sexualität. Das könnte sich bald ändern und würde in der Bundesliga für eine Premiere sorgen. Ein Fußballer, der (noch) anonym bleiben möchte, kündigte auf Twitter ein mögliches Coming Out an.