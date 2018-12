Viele Einbrüche in Bogenhausen

Auffallend viele Einbrüche wurden am Wochenende in Bogenhausen verübt. Betroffen waren Wohnungen in der Richard-Strauss-Straße, in der Busching- und in der Oderstraße. Wie hoch der Schaden ist, lässt sich derzeit noch nicht abschätzen. Mehrere Hunderttausend Euro dürften allerdings zusammengekommen sein.