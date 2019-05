Countdown-Website von Jan Böhmermann ist offline

Am Mittwochabend endete um 20.15 Uhr der mysteriöse Countdown mit der verlinkten Website "Do they know it's Europe?". Doch schon vor Ablauf der Zeit war die Seite nicht mehr aufrufbar: "Der Server unter www.dotheyknowitseurope.eu braucht zu lange, um eine Antwort zu senden." Was ist der Grund? Und was wollte Böhmermann eigentlich pünktlich um 20.15 Uhr bekanntgeben? Kurze Zeit später meldet die Seite: "Die von Ihnen gewünschte Seite ist aufgrund von Wartungsarbeiten temporär nicht erreichbar. Bitte versuchen Sie es zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal."