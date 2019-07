Gastrolle in "Rote Rosen" Jürgen Drews: "Wenn ich kein Lampenfieber mehr habe, höre ich auf"

Jürgen Drews ("Ein Bett im Kornfeld") denkt mit seinen 74 Jahren noch nicht an die Rente: Der Schlagersänger ist ab dem 9. Juli in vier Folgen der ARD-Telenovela "Rote Rosen" zu sehen. In den Episoden 2922 bis 2925 (9. bis 12. Juli, jeweils um 14:10 Uhr) spielt er sich selbst in einer Gastrolle. Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news verrät Drews, wie es ihm am Set gefallen hat. Außerdem spricht er über seine Zukunftspläne und seine Liebe zu Ehefrau Ramona (45), mit der er seit 24 Jahren verheiratet ist.