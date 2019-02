Zehra Spindler ist ebenfalls ganz offen. Sie möchte hier Kunst, Musik und Kulturveranstaltungen mischen. "Einige Kollegen wandten sich bei der Besichtigung an mich", erzählt sie, "es wäre durchaus ein Konglomerat vorstellbar, bei so einem großen Gebäude. Ich glaube, es stehen in nächster Zeit viele Gespräche mit der Stadt und Kollegen an."

Spindler ist bekannt vom ehemaligen Puerto Giesing an der Tegernseer Landstraße. Sie konnte das frühere Hertie-Haus einige Jahre zwischennutzen, bevor es abgerissen wurde. Unter Spindlers Leitung pulsierte das Eck als Kunst-, Kultur-, und Partyzentrale der Stadt. Im ehemaligen Gesundheitshaus möchte ich versuchen, Kunst, Musik aber auch digitalen Themen wie IT und Software einen Raum geben", sagt Spindler, "im Idealfall vernetzen sich die Menschen dann eigenständig."

Wer bekommt den Zuschlag für die Zwischennutzung?

Maximilian Heisler kennt man ebenfalls aus dem Münchner Nachtleben. Der Mieteraktivist betreibt die Geyerwally - und mit Brauer Tilman Ludwig das "Frische Bier". Heisler spricht zwar mit der AZ über sein Interesse für das Gebäude, hält sich aber eher bedeckt. "Ich kann leider nicht mehr erzählen", sagt er, "ich komme heute nämlich gemeinsam mit Tilman Ludwig stellvertretend für eine Gruppe von etwa zehn Interessenten."

Von dem Gebäude ist er begeistert. "Es ist innen nicht so schlimm wie befürchtet", sagt Heisler, "aber ich kann schon jetzt sagen: Wir haben Lust auf mehr." Innen wirkt das Gebäude tatsächlich relativ gut intakt und aufgeräumt, wenn auch etwas gespenstisch.

Auch ein Café könnte einziehen

An den Wänden sieht man die farbigen Paintball-Einschläge der Landeskriminalamt-Übungen. In einigen Monaten, sobald klar sein wird, wer den Zuschlag für die Zwischennutzung bekommt, könnten Künstler, Freiberufler und mindestens ein Café einziehen.



Das ehemalige Gesundheitshaus aus dem Jahr 1964 an der Dachauer Straße 90 liegt in der Maxvorstadt. Das Bürogebäude soll für fünf Jahre in sogenannter Erbbaupacht zur Zwischennutzung vergeben werden, ohne Verlängerung. Erbbaupacht bedeutet in dem Fall auch, dass die Interessenten in ihrer Bewerbung vorschlagen können und sollen, wie hoch die Pacht über die fünf Jahre sein soll. Den Zuschlag bekommt aber nicht das höchste Gebot, sondern das insgesamt schlüssigste Konzept. Bis zum 1. März 2019 haben nun die Interessenten Zeit, dem Kommunalreferat ihre Idee vorzulegen. Bevor das Gebäude nutzbar ist, müsste es zunächst entrümpelt werden. Die komplette Elektrik ist veraltet, eine vorgeschriebene Brandmeldeanlage fehlt. An einigen Lüftungsanlagen wurde Asbest sowie eine starke Legionellenbelastung im Leitungswasser festgestellt.

