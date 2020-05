Edi Reinbold (Franziskaner,Löwenbräukeller), Werner Hochreiter (Steirer am Markt, Biergarten Viktualienmarkt), Charly Eisenrieder (Café Münchner Freiheit), Hao Jin (Restaurant Jin im Lehel), Christian Schottenhamel (Paulaner am Nockherberg, Menterschwaige), Anja von Borch und Peter Feigl(Restaurant Atlantik Fisch), Felix Eichbauer (Sterne-Restaurant Tantris), Constantin Wahl (Tegernseer Tal Bräuhaus), Michael und Clarissa Käfer(Feinkost Käfer, Gut Kaltenbrunn), Friedemann Findeis (Restaurant-Kette L’Osteria), Alfons Schuhbeck (Südtiroler Stuben, Schuhbecks Orlando), Michael Mühldorfer (CADU – Café an der Uni), Klaus Baumgartner (Leiter Gesamtgastronomie Dallmayr), Rudi Kull (Brenner, Bar Centrale,Riva, Buffet Kull, Louis Grillroom), Hieu Tran (Cochinchina, Anoki, Anh-Thu, ChuChin), Eckart Witzigmann (Jahrhundert-Koch), Ugo Crocamo (H’ugo’s, Tambosi, H’ugo’s Beach Club), Sepp Krätz (Andechser am Dom, Waldwirtschaft Großhesselohe), Sarah di Santo (Monti Monaco im Schlachthofviertel), Arno Kahl (ZAR Restaurant und Bar), Gerry Haberl und Mutter Marga (Gasthof Hinterbrühl), Kay Wörsching (früher Kay’s Bistro, heute Café Marimba), Peter Kinner (Schlosswirtschaft Schwaige, Weichandhof), Hugo Bachmaier (Bachmaier Hofbräu), Pino Perazzo (Perazzo Ristorante & Weinhandlung), Hermann Zimmerer (Wirtshaus Zur Brez’n, Zum Straubinger, Zwickl), Tamás Farkas (Manu.Weinbar und Restaurant) und Karl-Heinz Wildmoser junior (Wildmosers am Marienplatz).

