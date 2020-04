Gastgeber ist Michael Patrick Kelly Der Starttermin von "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" steht fest

Die Sendung wird ab dem 5. Mai 2020 immer dienstags um 20:15 Uhr bei VOX (auch via TVNow) ausgestrahlt. Zum zweiten Mal übernimmt Michael Patrick Kelly (42, "Shake away") nach 2019 die Rolle des Gastgebers und begrüßt Selig-Frontmann Jan Plewka (49), Solosänger Nico Santos (27, "Play With Fire") und seinen Kollegen Max Giesinger (31, "Wenn sie tanzt"), die ehemalige niederländische ESC-Teilnehmerin Ilse DeLange (42, "I Still Cry"), die Singer-Songwriterin LEA (27, "Leiser") und Rapper MoTrip (32, "So wie du bist") in Südafrika. In Folge eins kann sich Max Giesinger noch zurücklehnen, denn beim Staffelauftakt müssen die Kollegen seine Songs interpretieren.