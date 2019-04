Gastbeitrag in US-Zeitung Angelina Jolie kämpft mit Heiko Maas gegen sexuelle Gewalt

In dem Beitrag für die Zeitung heißt es unter anderem: "Vergewaltigung und andere Formen sexueller Gewalt werden als Kriegs- und Terrortaktik weltweit genutzt." Zudem erklären Angelina Jolie und Heiko Maas: "Wir haben beide Überlebende in Ländern wie Irak, Bosnien und Sierra Leone getroffen, die uns eindringlich gebeten haben, den Mangel an strafrechtlicher Verfolgung zu beseitigen, der dazu führt, dass sexuelle Gewalt weiter bestehen kann."