Gastauftritt in "Modern Family" "Zu heiß": Courteney Cox mit David Beckham im Whirlpool

Neben Cox und Beckham sind die Schauspieler Eric Stonestreet (48) und Jesse Tyler Ferguson (44) in der Badewanne zu erkennen. Sie spielen das Ehepaar Cam Tucker und Mitchell Pritchett in der Serie. "Entertainment Weekly" berichtet, dass sich Cox und Beckham in der Serie selbst spielen. Die beiden nehmen an einem Promi-Bowlingturnier teil. Dabei werden sie in ein Familiendrama verwickelt, "das Aerobic-Kurse aus den 80er-Jahren, eine schreckliche Poolrutsche und drei nebeneinander liegende Whirlpools umfasst".