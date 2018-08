Gassi gehen und einkaufen Falscher Freund zockt 61-Jährigem 226.610 Euro ab

Die psychiatrische Sachverständige hatte für Stefan S. die Diagnose einer multiplen Substanzabhängigkeit gestellt. Die Drogensucht bilde den Hintergrund für die Tat, hatte die Verteidigung nach Verlesen der Anklage erklärt und für Stefan S. den angeklagten Sachverhalt umfänglich eingeräumt. "Ich hoffe, dass sich in meinem Leben was ändert. Ich mache mir schwere Vorwürfe", sagte der 29-Jährige, der zuletzt in einer Obdachlosenunterkunft gelebt hatte, in seinem letzten Wort.